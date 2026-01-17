Habertürk
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 20. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Kocaeli Büykşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-0 yendi.

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 20. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Kocaeli Büykşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-0 yendi.

        Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk 2 seti de ev sahibi ekibin 25-19'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

        Üçüncü seti de 25-17 kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi.

        Çorum ekibi, puan sıralamasındaki en yakın rakibine karşı aldığı galibiyetle lig sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.

        Salon: Sungurlu Mahmut Atalay

        Hakemler: Vedat Kırçova, Safa Tarun

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Aleksiu Kampenko, Eren Kanlı, Berk Uzun Üstündağ, Erenhan Can, Abdussamet Seneeren, Burak Sağlam, Berke Eray Yetkin, Ahmet Kaan Karaca, Eneshan Can, Mehmet Kantarcıoğlu, Mehmet Can, Serkan Koçak

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Efe Sabur, Metehan, Mustafa Çınar, İlker Esen, Sina Ashio, Batuhan Gülmen, Emre Aktaş, Ali Berkay Dağlar, Nemania Peruncic, Eray Albayrak, Alparslan Koç, Ege Başyurt

        Süre: 1 saat 22 dakika

        Setler: 25-19, 25-19, 25-17

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

