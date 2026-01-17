Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 20. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Kocaeli Büykşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-0 yendi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk 2 seti de ev sahibi ekibin 25-19'luk üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü seti de 25-17 kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi. Çorum ekibi, puan sıralamasındaki en yakın rakibine karşı aldığı galibiyetle lig sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Salon: Sungurlu Mahmut Atalay Hakemler: Vedat Kırçova, Safa Tarun Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Aleksiu Kampenko, Eren Kanlı, Berk Uzun Üstündağ, Erenhan Can, Abdussamet Seneeren, Burak Sağlam, Berke Eray Yetkin, Ahmet Kaan Karaca, Eneshan Can, Mehmet Kantarcıoğlu, Mehmet Can, Serkan Koçak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Efe Sabur, Metehan, Mustafa Çınar, İlker Esen, Sina Ashio, Batuhan Gülmen, Emre Aktaş, Ali Berkay Dağlar, Nemania Peruncic, Eray Albayrak, Alparslan Koç, Ege Başyurt Süre: 1 saat 22 dakika Setler: 25-19, 25-19, 25-17

