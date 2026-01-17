Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:25
        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum’da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbade A'ya (64) çarptı.

        Gülbade A. ile Mehmet K'nin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

