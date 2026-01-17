Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbade A'ya (64) çarptı.
Gülbade A. ile Mehmet K'nin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
