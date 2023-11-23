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        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı

         BATMAN'ınKozlukilçesinde, 7 yıl önce PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:00
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        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı
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         BATMAN'ınKozlukilçesinde, 7 yıl önce PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

        Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın için anma etkinliği planlandı. Yarınki program öncesi Hamamözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil öncülüğünde çok sayıda okul müdürü ve öğretmenler Aybüke Yalçın´ın kabri başına gelerek dua edip mezarına karanfil bıraktı. Hamamözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil burada yaptığı açıklamada, "Hamamözü Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm personeli ile şehidimiz Aybüke Yalçın´ın mezarına geldik. Bizler de Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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