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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:42
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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        M.U. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Ankara kara yolu Organize Sanayi alt geçidinde E.Y'nin (27) kullandığı 66 ABJ 040 plakalı tırla çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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