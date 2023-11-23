Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.U. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Ankara kara yolu Organize Sanayi alt geçidinde E.Y'nin (27) kullandığı 66 ABJ 040 plakalı tırla çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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