Ahlatcı Çorum FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Arda antrenmana katılmazken, Atakan Camgöz koşu yaptı.

Kocaelispor maçında sakatlanan Ali Türkan ve Ahmet İlhan ise takımdan ayrı çalıştı.

Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla Altay hazırlıklarını sürdürecek.

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