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        Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı

        ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:20
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        Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı
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        ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.

        Yangın Laçin ilçesi Harmancık köyünde sabaha karşı meydana geldi. Köy muhtarı Erol Tan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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