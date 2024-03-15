Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup yaraladı

ÇORUM’da Emre K., boşanma aşamasındaki eşi Merve K’yi (32) çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, 15. Cadde üzerinde meydana geldi. Emre K. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Merve K. otomobilde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Merve K., araçtan inip uzaklaşmak isterken, Emre K. arkasından tabancayla ateş etti. Merve K., sırtına ve karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Emre K., otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merve K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis şüpheli Emre K’yi yakalamak için çalışma başlattı.