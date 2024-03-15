Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup yaraladı

        ÇORUM'da Emre K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM’da Emre K., boşanma aşamasındaki eşi Merve K’yi (32) çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, 15. Cadde üzerinde meydana geldi. Emre K. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Merve K. otomobilde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Merve K., araçtan inip uzaklaşmak isterken, Emre K. arkasından tabancayla ateş etti. Merve K., sırtına ve karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Emre K., otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merve K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis şüpheli Emre K’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor
        Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor
        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu
        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu
        Çorum'daki tarihi aşevinden ramazanda her gün 500 haneye yemek ulaştırılıyo...
        Çorum'daki tarihi aşevinden ramazanda her gün 500 haneye yemek ulaştırılıyo...
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi
        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi