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        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu

        Çorum'da protokol üyeleri, hazırlanan video ile vatandaşları cep telefonu dolandırıcılığı konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:10
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        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu
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        Çorum'da protokol üyeleri, hazırlanan video ile vatandaşları cep telefonu dolandırıcılığı konusunda uyardı.

        Kentte meydana gelen iletişim yoluyla dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla Çorum Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla "Çorumluyuz Dolandırılmıyoruz" başlıklı video hazırlandı.

        Videoda, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan vatandaşlara seslenerek, hiçbir kamu görevlisinin insanları telefonla arayarak soruşturma için para istemeyeceğini vurguladı.

        Telefonda kendilerini polis, asker, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi tanıtarak talepte bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan klip, kurumların sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla video hazırlandığı aktarıldı.

        Açıklamada, "İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslar telefon ile aradıkları vatandaşlarımıza kendilerini polis, asker, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi ve benzeri sıfatlar ile tanıtarak hayali senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturup haksız kazanç sağlamaktadır. Sayın devlet büyüklerimizin talimatları doğrultusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedeflemek amacıyla 'Çorumluyuz Dolandırılmıyoruz' projesi hazırlanmış olup telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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