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        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi

        Çorum'da ramazan dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:07 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:07
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        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi
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        Çorum'da ramazan dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Hayrullah Göktekin, kent merkezindeki bazı gıda işletmelerini denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktekin, vatandaşların güvenilir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde ramazanı geçirmesi amacıyla denetimleri artırdıklarını bildirdi.

        Kent merkezindeki unlu mamul, şekerli mamul, tatlı ve pastacılık ürünleri üreten işyerleri ile et ürünleri içeren iş yerlerini ağırlıklı olarak denetleyeceklerini ifade eden Göktekin, şunları kaydetti:

        "Bu denetimlerde işletmelerde görülen eksiklikler tutanaklarla tespit edilmekte ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmelere süre verilmekte, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmaktadır. Amacımız ramazan ayında halkın güvenli bir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde bir ramazan ayı geçirmesidir. Vatandaşlarımızın açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler satın almamaları, gıda ürünleri alırken özellikle etiket bilgileri ile muhafaza koşullarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir."

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