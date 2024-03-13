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        İskilip'te 85 üreticiye 530 hayvan suluğu dağıtıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 85 hayvan üreticisine 530 şamandıralı suluk dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:02
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        İskilip'te 85 üreticiye 530 hayvan suluğu dağıtıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 85 hayvan üreticisine 530 şamandıralı suluk dağıtıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükbaş ve Küçükbaş HayvanSuluğu Projesi hayata geçirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında tedarik edilen 530 şamandıralı hayvan suluğu, 85 üreticiye dağıtıldı.

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un hayvan varlığının önemli kısmının İskilip ilçesinde bulunduğunu bildirdi.

        Göktekin, "Bu kapsamda 'Ne kadar su o kadar verim' sloganı ile toplam maliyeti 174 bin 585 lira olan Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi ve “Oğlan güder gelin sağarsa koyun koyundur; el güder el sağarsa koyun oyundur" sloganı ile toplam maliyeti 119 bin 910 lira olan Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi hazırlanmıştır. Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 57 üreticimize 500, Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 28 üreticimize 30 şamandıralı suluk ve gerekli donanım desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Programda konuşmaların ardından İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, üreticilere sulukları dağıttı.

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