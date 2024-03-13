Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 6-13 Mart tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.
Denetim kapsamında 21 kahvehane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otoparkta yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 7 kesici ve delici alet, 75 sentetik ecza hapı, 2,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.
2 bin 249 kişi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ise hakkında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.
589 aracın incelendiği uygulamalarda eksikleri tespit edilen 3 aracın sürücüsüne de 37 bin 540 lira para cezası uygulandı.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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