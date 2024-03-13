Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 6-13 Mart tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

        Denetim kapsamında 21 kahvehane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otoparkta yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 7 kesici ve delici alet, 75 sentetik ecza hapı, 2,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        2 bin 249 kişi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ise hakkında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

        589 aracın incelendiği uygulamalarda eksikleri tespit edilen 3 aracın sürücüsüne de 37 bin 540 lira para cezası uygulandı.

        Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        3 DEAŞ şüphelisi, saklandıkları evde yakalandı
        3 DEAŞ şüphelisi, saklandıkları evde yakalandı
        Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı
        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı
        İskilip Kaymakamı Polat, başarılı öğrencileri ağırladı
        İskilip Kaymakamı Polat, başarılı öğrencileri ağırladı
        Çorum'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Dodurga'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Dodurga'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı