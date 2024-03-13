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        3 DEAŞ şüphelisi, saklandıkları evde yakalandı

        ÇORUM'da, 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:25
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        3 DEAŞ şüphelisi, saklandıkları evde yakalandı
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        ÇORUM'da, 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        DEAŞ terör örgütü şüphelisi 3 kişinin kent merkezindeki bir evde saklandıkları istihbaratını alan ekipler, dün akşam operasyon düzenledi. 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli, saklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı. Çorum Valiliği tarafından, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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