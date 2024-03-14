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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:10
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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
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        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Turan, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu'ndaki iftar öncesi şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

        İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, Oğuzlar İlçe Emniyet Amiri Esad Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile emniyet ve jandarma personeli de katıldı.

        Protokol üyeleri ve davetliler birlikte oruçlarını açtı.

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