Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor

        Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer alan İskilip Ramazan Keşkeği, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer alan İskilip Ramazan Keşkeği, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor.

        Her yıl ramazan ayının başlamasıyla yöre halkının Ramazan Keşkeği mesaisi de başlıyor.

        Her sabah buğday yarması, kemikli et, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla doldurulan yüzlerce çömlek, ilçe merkezindeki 12 fırına bırakılıyor.

        Fırın ustalarının su ilave ettikleri çömlekteki keşkek, odun ateşiyle ısınan fırında 8 saat boyunca pişiyor.

        Üzerinde sahiplerini simgeleyen işaret ya da numaraların bulunduğu kaplar, keşkek piştikten sonra araçlarla sahiplerine dağıtılıyor.

        İskilip Belediyesinin çalışmasıyla 2021'de coğrafi işaret alan İskilip Ramazan Keşkeği, çömlek nedeniyle, piştikten sonra yaklaşık 2 saat ısısını korumasından dolayı minibüslerle Çorum ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve ilçelere de gönderiliyor.

        Aynı yıl UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de alınan yöresel lezzet, bu yıl da iftar sofralarını süslemeye başladı.

        Fırın işletmecilerinden Ayşe Erdoğan, AA muhabirine İskilip Ramazan Keşkeği'ne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Keşkeği pişirdikten sonra mahallelere servis ettiklerini belirten Erdoğan, "Çorum'a ve Ankara'ya da gönderiyorum. Bazı günler 80, bazı günler 100 çömlek keşkek pişiriyoruz burada. Geleneği yaşatıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Benzer Haberler

        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu
        Çorum'da protokol üyelerinden telefon dolandırıcılığına karşı uyarı videosu
        Çorum'daki tarihi aşevinden ramazanda her gün 500 haneye yemek ulaştırılıyo...
        Çorum'daki tarihi aşevinden ramazanda her gün 500 haneye yemek ulaştırılıyo...
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi
        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, gıda işletmelerini denetledi
        Osmancık Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor
        Osmancık Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor
        İskilip'te 85 üreticiye 530 hayvan suluğu dağıtıldı
        İskilip'te 85 üreticiye 530 hayvan suluğu dağıtıldı