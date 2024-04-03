13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı. 13 oy farkla AK Parti'li adayın seçimi kazandığı ilçede, 92 oyun da geçersiz sayılmasıyla gerginlik yaşandı.

Uğurludağ ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy alırken, 92 oy geçersiz sayıldı. MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ortaya çıkan tablo üzerine ilçede gerginlik yaşandı. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, konuyla ilgili, "Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 1533 oy MHP adayı, 1546 AK Parti adayı oy aldı. AK Parti adayının 13 farkla seçimi kazandığı görülüyor. Ancak 92 oyun geçersiz sayılması üzerine itirazda bulunduk. Geçersiz oyların bizim lehimize olduğunu bildiğimiz için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. İlçe, talebimize ret cevabı verdi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduk. İl Seçim Kurulu da talebimize reddetti. Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi.