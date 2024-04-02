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        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:57
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        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Çorum'un Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        MHP Bayat İlçe Başkanlığı temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 12 bin 196 seçmenin oy kullandığı 77 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        MHP Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri de 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

        İskilip İlçe Seçim Kurulu'nun başvuruyu reddetmesi üzerine MHP temsilcileri, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

        İl ve ilçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazlarını değerlendirerek karara bağlayacak.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Bayat'ta AK Parti adayı Ahmet Bahadır Ünlü, Uğurludağ'da da AK Parti adayı Remzi Torun seçimi kazanmıştı.

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