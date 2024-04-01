Çorum Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Aşgın'dan açıklama:

Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, "İlk 5 yılda olduğu gibi Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi önümüze hedef olarak koymadan aşkla, muhabbetle yola revan oluyoruz." dedi.

Kentte vatandaşlar, şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanarak, AK Parti'li Aşgın'ın başarısını kutladı.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri yaptığı kutlama etkinliğinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Burada vatandaşlara hitap eden Aşgın, Çorum'da yeniden sevginin, barışın, kardeşliğin kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici önderliğinde yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Aşgın, "İlk 5 yılda olduğu gibi Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi önümüze hedef olarak koymadan aşkla, muhabbetle yola revan oluyoruz. Bunun için Rabb'ime binlerce kez şükrediyorum." dedi.

Çorum'da 15 mahalleyi bir ve beraber görerek, adaletten ayrılmadan doğru işi yapmaya gayret göstereceğini dile getiren Aşgın, "Durmadan, usanmadan koşacağız. Bu süreçte emekleriyle, dualarıyla bize katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.