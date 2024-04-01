Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü
Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kadeş Barış Meydanı yakınında Eren Ilıman (22) ile U.D. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. tüfekle ateş ederek Eren Ilıman'ı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Ilıman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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