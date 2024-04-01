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        Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü

        Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:34
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        Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü
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        Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kadeş Barış Meydanı yakınında Eren Ilıman (22) ile U.D. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. tüfekle ateş ederek Eren Ilıman'ı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Ilıman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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