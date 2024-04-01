Çorum'da AK Parti'li Aşgın başkan seçildi; AK Parti 6, CHP 4, MHP 3 ilçede kazandı

ÇORUM’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Halil İbrahim Aşgın yeniden belediye başkanı oldu. 6 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi CHP ve 3 ilçeyi ise MHP kazandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi. İskilip İlçesinde AK Parti’li İsmail Çizikçi, Uğurludağ ilçesinde AK Parti’li Remzi Torun, Laçin ilçesinde AK Parti’li Mustafa Toydemir, Kargı ilçesinde CHP'li Hamit Dereli, Sungurlu ilçesinde MHP’li Muhsin Dere, Osmancık ilçesinde MHP’li Ahmet Gelgör, Mecitözü ilçesinde CHP’li Veli Aylar, Oğuzlar ilçesinde CHP’li Mustafa Cebeci, Dodurga ilçesinde MHP’li İsmail Çetin Kaya, Boğazkale ilçesinde AK Parti’li Adem Özel, Ortaköy ilçesinde AK Parti’li Tener İşbir, Bayat ilçesinde AK Parti’li Ahmet Bahadır Ünlü ve Alaca ilçesinde MHP'li Şerif Arslan kazandı.