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        Çorum'da AK Parti'li Aşgın başkan seçildi; AK Parti 6, CHP 4, MHP 3 ilçede kazandı

        ÇORUM'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın yeniden belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:26 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:30
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        Çorum'da AK Parti'li Aşgın başkan seçildi; AK Parti 6, CHP 4, MHP 3 ilçede kazandı
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        ÇORUM’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Halil İbrahim Aşgın yeniden belediye başkanı oldu. 6 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi CHP ve 3 ilçeyi ise MHP kazandı.

        AK Parti Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi. İskilip İlçesinde AK Parti’li İsmail Çizikçi, Uğurludağ ilçesinde AK Parti’li Remzi Torun, Laçin ilçesinde AK Parti’li Mustafa Toydemir, Kargı ilçesinde CHP'li Hamit Dereli, Sungurlu ilçesinde MHP’li Muhsin Dere, Osmancık ilçesinde MHP’li Ahmet Gelgör, Mecitözü ilçesinde CHP’li Veli Aylar, Oğuzlar ilçesinde CHP’li Mustafa Cebeci, Dodurga ilçesinde MHP’li İsmail Çetin Kaya, Boğazkale ilçesinde AK Parti’li Adem Özel, Ortaköy ilçesinde AK Parti’li Tener İşbir, Bayat ilçesinde AK Parti’li Ahmet Bahadır Ünlü ve Alaca ilçesinde MHP'li Şerif Arslan kazandı.

        HALİL İBRAHIM AŞGIN KİMDİR

        1973’te Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı. Dil eğitimi için İngiltere’de bulundu. Hitit Üniversitesi’nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. 17 yıl Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslekî Eğitim ve Yeminli Mütercim Tercümanlık Merkezi Kurucu Müdürlüğü (Esnaflık) yaptı. Hitit Üniversitesi’nde 4 yıl yerel yönetimler alanında akademisyenlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk, yöneticilik ve sözcülük gibi görevler aldı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim’inde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmişti. İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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