Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)

Çorum’unİskilip ilçesinde 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun eşi Fatih Sungurlu ile kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Ramazan Balaban’ı bıçaklayarak öldüren, Şerife Balaban’ı ise ağır yaralayan Murat Cankal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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