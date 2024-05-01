Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek

Açıklamada, "Giriş yapabilmeleri için Passolig kart başvurusu zorunludur. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz ederek güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

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