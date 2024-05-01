Kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşınca rastgele ateş açtı: 1 yaralı
ÇORUM'da kız arkadaşının tartıştığını grupla karşılaşınca tabanca ile çevreye rastgele ateş açan B.
ÇORUM’da kız arkadaşının tartıştığını grupla karşılaşınca tabanca ile çevreye rastgele ateş açan B.C.B.’nin (17) silahından çıkan kurşun A.H.Ö.’nün (15) bacağına isabet etti. Yaralı, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gazi 1’inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre; B.C.B., kız arkadaşının parkta bir grup genç ile tartışma yaşadığını öğrendi. Parka giderken sokakta kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşan B.C.B., tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri grupta bulunan A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti. Yaralıya ilk müdahaleyi çevrede bulunan eczacı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.H.Ö. sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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