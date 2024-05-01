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        Çorum'da silahlı kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı

        Çorum'da silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:15
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        Çorum'da silahlı kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı
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        Çorum'da silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kız arkadaşının kavga ettiğini öğrenince sokağa giden B.C.D'nin (17) tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucu A.H.Ö. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli B.C.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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