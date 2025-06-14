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        Bakan Uraloğlu: 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:10
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        Bakan Uraloğlu: 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, 'kalkınma projesi' olduğunu söylediği çalışmaya ilişkin, "Bugün medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. 2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

        Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kurum müdürleri de törene katıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törendeki konuşmasında, demir yolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini belirterek, "Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuz, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha eklenmiş olacak" diye konuştu.

        'TARİHE GEÇECEK'

        Projeyle Anadolu’nun kalbinin Karadeniz ile buluşacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün temeli atılan hızlı tren hattı, Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek. Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. Bugün sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Projenin devamında Çorum-Merzifon-Samsun kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabilecek. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek. Saatte 200 km hıza uygun olarak inşa edilecek hat; 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez gibi mühendislik yapılarıyla bir şaheser olacak. İnşallah hattı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete alacağız" dedi.

        'HIZLI TREN KONFORU'

        Bakan Uraloğlu, 'Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi'nin de gündemde olduğunu vurgulayarak, "Bu ağ ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak. Hattın Mersin’e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, projenin şehirleri ve hayalleri birleştireceğini ifade ederek, "Kırıkkale bu hattın çelikten kapısı, Çorum sanayi ve ticaretin yeni kavşağı olacak. Amasya’nın elma bahçeleri, küresel pazarlara ulaşacak, Karadeniz’in incisi Samsun ise uluslararası ticarette yıldız gibi parlayacak. Bu proje sadece bir demir yolu değil; kardeşliğin, refahın ve bereketin yolu olacak" diye konuştu.

        Uraloğlu, konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile kürsüde butona basarak hattın temelini attı.

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