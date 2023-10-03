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        Çorum'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

        Çorum'da devriye görevi yapan polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:39
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        Çorum'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı
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        Çorum’da devriye görevi yapan polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Ata 1. Sokak üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan K.K, M.O. ve E.A'nın üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ayrıca 2,32 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.A'ya 4 bin 64 lira ceza uygulanırken, şahıslar polis merkezine götürüldü.

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