Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesi, kente yeni gelen üniversite öğrencilerine kolaylık sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Kuzey Kampüsü içinde ulaşım kartı başvuru standı açtı.

Standa gelen öğrenciler, şehir içi toplu ulaşım kartlarını buradan alabiliyor.

Öte yandan Çorum Belediyesi abonman kartı uygulamasıyla tüm öğrencilere indirimli toplu taşıma hizmeti sunmaya da devam edecek. Tüm öğrenciler, isterlerse aylık 275 liraya 90 biniş, isterlerse 350 liraya sınırsız biniş abonman kartları alabilecek.

Toplu ulaşımda sunulan yeniliklerden olan online kart yükleme, bakiye sorgulama, hat saatleri, hatta bulunan duraklar gibi bilgilerin sunulduğu "akıllı bilet" mobil uygulaması ve toplu ulaşımda temassız özellikli Visa kartla ödeme kolaylığı da devam ediyor.

- Vali Dağlı: "Çorum'u huzur kenti yapacağız"

Çorum'da Vali Zülkif Dağlı başkanlığında genel asayiş konularının değerlendirildiği Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Dağlı, il genelindeki asayiş uygulamaların artarak devam edeceğini ifade ederek, Çorum'u öncelikle huzur kenti yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Çorum'un sanayi, turizm ve bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Dağlı, "Çorum'un huzurunu kaçıranların kökünü mutlaka kazıyacağız. Huzurun, insanların can güvenliğinin olmadığı yerde hiçbir şeyin önemi yoktur. Bir şehirde huzur varsa o şehir sanayiden de turizmden de büyük pay alır." dedi.

- Asayiş ve huzur toplantısı gerçekleştirildi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, merkez mahalle muhtarlarıyla asayiş ve huzur konulu toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık ve merkez mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Dağlı, "İlimizin güvenli, huzurlu, yaşanabilir bir yer olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Emniyet ve jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Daha da iyi sonuçlar almak için yapacağımız çalışmalarda, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin hızlı ve sağlıklı olması, beklentilerin ve alınacak önlemlerin görüşülerek gerçekleştirilmesi önem verdiğimiz bir husustur. Muhtarlarımızın destek ve katkıları bizim için çok değerli. Muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- 1100 yıllık Çorum Kalesi restorasyon ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi, Selçuklu mirası olan 1100 yıllık tarihi kaleyi turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Çorum Kalesi'nin restorasyon ihalesi yapıldı. Çalışma kapsamında kalenin restorasyonu, aydınlatma çalışması ve kale etrafının drenaj hattı yapılacak.

Çorum Belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihalede bedeli 32 milyon 701 bin 223 lira olan iş için 3 firma teklif sundu. Teklif dosyaları ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırlanan protokol, temmuz ayında Valilik ve Çorum Belediyesi arasında imzalanmıştı.

Düzenlenen protokole göre restorasyon maliyetinin yarısı Bakanlık, yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kentin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adım attıklarını belirten Aşgın, Çorum Kalesi'nin şehrin en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu, kalenin Çorum'un kimliği ve geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.