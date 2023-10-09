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        Çorum'da çarpışan motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:19
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        Çorum'da çarpışan motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 34 DFB 745 plakalı motosiklet, D100 kara yolu Danişment Gazi Caddesi kavşağında O.Ö'nün (15) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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