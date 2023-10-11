Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan'dan huzurevine ziyaret Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan ile Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan ile Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez müdürü Ömer Pehlivan'dan kurum hakkında bilgi alan Pehlivan, sohbet ettiği huzurevi sakinlerine hediyeler verdi.

Engelli bir huzurevi sakininin kaldırımlardaki engelli rampaları önüne yapılan araç parkları nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadıklarını dile getirmesi üzerine Pehlivan, konuyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Sohbet sonrası İl Emniyet Müdürü Pehlivan ile emniyet personeli, yaşlılarla pasta kesti.

Pehlivan, daha sonra Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslarda yaşlı vatandaşların yaptıkları çeşitli el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Pehlivan, huzurevinde bulunan 90 yaşlıyı ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentte emniyet ve asayişi sağlarken bir yandan da sosyal hizmet veren yerleri ziyaret ederek sorumluluk alanındaki konularla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Pehlivan, "Yaşlılarımızla vakit geçirmekten büyük keyif aldım. Müzik ve sanat anlamında çok güzel ürünler ürettiklerini gördük." dedi.

Pehlivan, toplum destekli polislerin zaman zaman bu tür sosyal hizmet veren kurumları ziyaret ederek tespit edilen sorun ve taleplerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Yıldız, Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen de katıldı.