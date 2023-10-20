Çorum'da havalı tabancayla gözünü yaralayan arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Çorum'da, havalı tabancayla gözünü yaralayan arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisine havalı tabanca ile ateş ederek gözünden yaralanmasına neden olan arkadaşı Mert D'yi (22) bıçaklayan Azerbaycan uyruklu Ismayıl S. (19), tedavisinin ardından polis ekiplerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mert D'nin tedavisinin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

17 Ekim'de Mert D. (22), evinde şakalaştığı Azerbaycan uyruklu arkadaşı Ismayıl S'yi (19) havalı tabanca ile ateş ederek gözünden yaralamıştı. Bunun üzerine Ismayıl S. de Mert D'yi bıçaklamış, ardından kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuştu. Mert D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılmıştı.