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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto edildi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Çorum ve Samsun'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:21
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto edildi
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Çorum ve Samsun’da protesto edildi.

        Hürriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, saldırıları protesto ederek pankart açtı.

        "Mehmetçik Aksa'ya", "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık" şeklinde sloganlar atan grup, İsrail bayrağı yaktı.

        Grup adına açıklama yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de elektrik, su, internet hatlarının kesildiğini söyledi.

        Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını belirten Göle, dünyanın İsrail'e "dur" demesi gerektiğini kaydetti.

        İsrail'in "sadece saldırdığı zaman değil her zaman problem olduğunu" dile getiren Göle, İsrail'in "sadece Filistin halkı için değil bütün insanlık içim problem olduğunu" vurguladı.

        Müslüman ülkeleri İsrail'e karşı Filistin'in yanında olmaya davet eden Göle, "Tarih sahnesinden ve Müslümanların topraklarından silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Filistin meselesi için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Filistinliler evlerine ve topraklarına mutlaka dönecektir. Kanımız, canımız Aksa'ya feda olsun." dedi.

        Açıklamanın ardından Filistin'in kurtuluşu için dua edildi.

        - Samsun

        Samsun Büyük Cami önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

        "Kahrolsun İsrail" sloganı atılan protestolarda Gazze ve Batı Şeria’dan son bilgiler aktarıldı.

        Eylemde dua edilerek tüm dünyadaki Müslümanlara çağrıda bulunuldu.

        Gazze'nin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

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