Çorum'da tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Gülersin T. (26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde Yakup Ö'nün (55) kullandığı 19 HK 360 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Serpil T. (25) ve bir yaşındaki oğlu O.K.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı bebeğin hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.