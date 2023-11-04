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        Çorum'da tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:04
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        Çorum'da tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Gülersin T. (26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde Yakup Ö'nün (55) kullandığı 19 HK 360 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Serpil T. (25) ve bir yaşındaki oğlu O.K.T. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı bebeğin hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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