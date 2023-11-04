Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırma kararı aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nin 56 yıllık tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma başarısında önemli katkısı olan Tam ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan görüşmede karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yolların ayrılması kararının verildiği belirtilen açıklamada, "Çorum futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Sayın Tahsin Tam hocamıza verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ahlatcı Çorum FK, Tam yönetiminde bu sezon 1. Lig'de çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı.
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