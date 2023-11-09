Çorum'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Çorum'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa T. (24) idaresindeki 19 ADH 057 plakalı minibüs, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Nejla T. (56) ve Erol T. (52) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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