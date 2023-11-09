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        Çorum'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:08
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        Çorum'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa T. (24) idaresindeki 19 ADH 057 plakalı minibüs, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüste bulunan Nejla T. (56) ve Erol T. (52) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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