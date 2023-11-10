Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum FK ile ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.Çorum'da çok iyi karşılandığına işaret eden Özbalta, kulüpte samimi bir ortam bulunduğunu, takımın uyumla çalıştığını belirtti.

Rüzgarın bazen tersten esebildiğine dikkati çeken Özbalta, "Oyuncular rüzgarın tersten estiği günleri yaşadı ama üstesinden gelebilecek mental güce sahip olduklarını gözlemledim." dedi.

Çorum FK'nin bundan sonraki fikstürde kağıt üzerine avantajlı görünebildiğini ancak prensip olarak bütün rakiplere saygı duyduğunu vurgulayan Özbalta, şunları kaydetti:

"Hafta sonu Kocaeli ile oynayacağımız maç ya da sonrasında evimizde oynayacağımız Altay müsabakası, zorluk açısından hiç fark etmiyor. Oyuncuların, teknik ekibin ve yönetim kurulunun kenetlenerek, bazı zorluk derecelerini düşürdüğünü gördüm. Her maç çok önemli."

- Takımda 4 eksik var

Takımda sakatlıkları nedeniyle 4 futbolcunun eksik olduğunu aktaran Özbalta, "Sporcuların sağlığı bizim için çok önemli. Milli maç arasında onları toparlayıp Berkay, Arda, Gökhan Karadeniz ve Atakan Camgöz'ün aramıza katılmasıyla daha farklı bir takım olmaya çalışacağız. Pazar günü sahaya çıkacak arkadaşlarımız layıkıyla görevini yerine getirecek, uyum içinde oynayacaktır." diye konuştu.

Özbalta, taraftarı da takımı desteklemeye davet etti.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, son antrenmanını yaptıktan sonra kara yoluyla Kocaeli'ne gitmek üzere tesislerden ayrıldı. Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, yarın ter idmanını ardından maç saatini bekleyecek.