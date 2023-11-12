Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 02:51 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Recep Ekşi (51) idaresindeki 06 REU 16 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda G.A'nın (40) kullandığı 61 AFM 762 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kaza yerine yaşamını yitirdiği belirlenen otomobil sürücüsünün cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır şoförü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak
        Çorum FK, yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak
        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
        İskilip'te bin fidan toprakla buluşturuldu
        Dodurga'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Dodurga'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kargı'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kargı'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Uğurludağ'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Uğurludağ'da 500 fidan toprakla buluşturuldu