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        Çorum Belediyesinin 17 yeni aracı hizmete sunuldu

        Çorum Belediyesinin satın aldığı 17 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:12
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        Çorum Belediyesinin 17 yeni aracı hizmete sunuldu
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        Çorum Belediyesinin satın aldığı 17 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

        Belediyenin yeni hizmet araçları, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle sürücülerine teslim edildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, bir hizmet aracının 3 ila 4 yıllık kiralama bedeliyle satın alınabildiğini söyledi.

        Göreve geldikten sonra Çorum Belediyesinde araç kiralamayı sona erdirmeye karar verdiğini belirten Aşgın, "O gün başlattığımız kervanla şu an 147 yeni araç almışız. 4 yılda, göreve geldiğimizden bugüne kadar 147 yeni araç almışız. Bünyemizde iş makineleri, binek araçlar, temizlik araçları gibi hizmet araçları var." dedi.

        2019 yılında göreve geldiğini hatırlatan Aşgın, ilk 3 yılda 120 hizmet aracını belediyeye kazandırdıklarını kaydetti.

        Aşgın, 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023 yılında ekonomik şartların ağırlaştığını belirterek, "Hamdolsun bu kadar zorluğa rağmen sadece 2023'te biz 27 yeni araç almışız. TOGG başta olmak üzere 5 otobüs, 2 süpürme aracı, 2 çöp toplama aracı, 3 pikap, 2 cenaze aracı, 2 mobil ikram aracı, körüklü otobüs, minibüs, mini yükleyici, kanal aracı, yer altı konteyneri alma aracı, golf arabası, 3 motosiklet ve 1 ATV olmak üzere bu yıl toplam 27 araç aldık." diye konuştu.

        Araçların ücretinin 6'da 1'inin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Belediyeler Birliğinin hibe desteğiyle, kalanının Çorum Belediyesinin öz sermayesiyle karşılandığının altını çizen Aşgın, yeni araçlarla birlikte hizmet aracı sayısının 370'e yükseldiğini kaydetti.

        Törende konuşmaların ardından Aşgın ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, araçların anahtarlarını belediye görevlilerine teslim etti.

        Törenin ardından araçların tanıtımı için şehir turu yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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