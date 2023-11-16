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        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Çorum'un Harmancık köyünde bir evde çıkan yangında 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:09
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        Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Çorum'un Harmancık köyünde bir evde çıkan yangında 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

        Köy muhtarı Erol Tan'a ait Harmancık köyü Kümeevleri mevkisindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre evin bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Yangını büyük ölçüde kontrol altına alan ekiplerin saman balyalarının bulunduğu bölümdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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