Çorum'da çıkan yangında ev ve samanlık yandı Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında, ev ve samanlık yandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında, ev ve samanlık yandı.

Aşağı Şeyhler Köyü Yukarı Ekşioğlu Mahallesi'nde Celal Aydemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.