Çorum'da merdivenden düşen yaşlı çift yaralandı

Çorum'da apartmanın merdivenlerinden düşen yaşlı çift yaralandı.

Mustafa K. (81) ve eşi Fatma K. (68), Binevler 1. Cadde'deki apartmanın merdiveninden inerken düştü.

Yaşlı çift, komşuları tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı-koca, tedavi altına alındı.

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