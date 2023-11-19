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        Çorum'da merdivenden düşen yaşlı çift yaralandı

        Çorum'da apartmanın merdivenlerinden düşen yaşlı çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:41 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:42
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        Çorum'da merdivenden düşen yaşlı çift yaralandı
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        Çorum'da apartmanın merdivenlerinden düşen yaşlı çift yaralandı.

        Mustafa K. (81) ve eşi Fatma K. (68), Binevler 1. Cadde'deki apartmanın merdiveninden inerken düştü.

        Yaşlı çift, komşuları tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı-koca, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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