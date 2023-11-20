Çorum'da bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak

Çorum'da halk ekmek büfelerine eklenen kutularda toplanacak bayat ekmekler, sokak hayvanlarına mama olarak dağıtılacak.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belediyeye ait 35 halk ekmek büfesine bayat ekmek kutusu eklendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, vatandaşlardan bayat ekmekleri bu kutulara bırakmalarını istedi.

Belediye görevlilerinin kovalarda biriken ekmekleri her gün toplayacağını belirten Çöplü, "Buralarda biriken bayat ekmekleri sokak hayvanlarına vermek isteyenler de alabilirler. Kalan ekmekleri biz de Çorum Belediyesi olarak değerlendireceğiz. Bu sayede ekmek israfının da önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.