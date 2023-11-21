Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Rabia K. (28) idaresindeki 34 DA 9119 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolunun 2. kilometresinde Caner S'nin (29) kullandığı 55 AIY 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hatice S. (54) ve Bekir S. (66) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.