Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

        Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 08:31 Güncelleme: 15.12.2023 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        İbrahim G, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde yürüdüğü sırada borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Oğuzhan İ’nin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan İbrahim G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan saldırgan, polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        "Adaletli liderlik!"
        "Adaletli liderlik!"
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
        Oğlunu surdan atmakla suçlanan anneye indirimle müebbet hapis
        Oğlunu surdan atmakla suçlanan anneye indirimle müebbet hapis
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak
        Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak
        İskilip'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu
        İskilip'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu
        İskilip'te et ürünleri satan yerler denetlendi
        İskilip'te et ürünleri satan yerler denetlendi