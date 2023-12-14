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        Oğlunu surdan atmakla suçlanan anneye indirimle müebbet hapis

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı müebbede çevirdi. Tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:00
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        Oğlunu surdan atmakla suçlanan anneye indirimle müebbet hapis
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        ÇORUM'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı müebbede çevirdi. Tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

        Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

        Menşure Arık´ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık´ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık´ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu´na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık`ın `İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu´ belirtildi.

        Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı.

        Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbede çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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