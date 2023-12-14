Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin halter başarısı
Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorum Liseler Arası Halter Şampiyonası'nda iki birincilik, bir ikincilik elde etti.
Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorum Liseler Arası Halter Şampiyonası'nda iki birincilik, bir ikincilik elde etti.
Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya il genelinden çok sayıda öğrenci katıldı.
Şampiyonada Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Kiraz Korç 44 kiloda genç A kızlar il birincisi, Ecrin Can 49 kiloda genç B kızlar il birincisi, Evsanur Kaplan da 55 kiloda genç B kızlar il ikincisi oldu.
Öğrencilere madalyaları müsabakaların ardından düzenlenen törenle verildi.
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