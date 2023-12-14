Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin halter başarısı

        Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorum Liseler Arası Halter Şampiyonası'nda iki birincilik, bir ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin halter başarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorum Liseler Arası Halter Şampiyonası'nda iki birincilik, bir ikincilik elde etti.

        Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya il genelinden çok sayıda öğrenci katıldı.

        Şampiyonada Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Kiraz Korç 44 kiloda genç A kızlar il birincisi, Ecrin Can 49 kiloda genç B kızlar il birincisi, Evsanur Kaplan da 55 kiloda genç B kızlar il ikincisi oldu.

        Öğrencilere madalyaları müsabakaların ardından düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı; kaza anı kamerada
        Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı; kaza anı kamerada
        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı