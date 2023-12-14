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        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da 2 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:34
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        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
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        Çorum'da 2 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Serhat T. (19) ve arkadaşı Samet T.C. (29), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Emre Y. ve Ali Ö'ye, Ata Caddesi'nde yürüdükleri sırada araçtan pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırganlar ise Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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