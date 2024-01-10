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        Çorum Valisi Dağlı'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:16
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        Çorum Valisi Dağlı'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dağlı, mesajında, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

        Gazetecilerin önemli bir kamu görevini icra ettiğini belirten Dağlı, "Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın ve internet gazeteciliğinin de faaliyet ve etki alanını genişletmiş, toplumun bilgi alma imkanlarını da artırmıştır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        Gazetecilerin, Çorum'un ve Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamada olumlu rol üstlenmeye devam edeceğine inandığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

        "Doğru haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, önemli bir mesleği icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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