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        Çorum'da 2023'te 28 dernek kuruldu

        Çorum'da 2023 yılında 28 dernek kurulduğu, 39 derneğin de feshedildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:20
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        Çorum'da 2023'te 28 dernek kuruldu
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        Çorum'da 2023 yılında 28 dernek kurulduğu, 39 derneğin de feshedildiği bildirildi.

        İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun 2023'te sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, "İlimizde 2023 yılı içerisinde 28 dernek kurulmuş olup, 39 derneğin fesih işlemi gerçekleştirilmiştir. kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 62 derneğe eğitim verilmiştir. Toplam 228 derneğin denetimi gerçekleştirilmiştir. 7 dernek hakkında adli işlem, 57 dernek hakkında idari işlem uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen 7 derneğe ait proje destek ödemeleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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