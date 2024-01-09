Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.