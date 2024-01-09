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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:41
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Sürücü gözaltına alındı.

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