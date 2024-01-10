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        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:26 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:31
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        GÜNCELLEME - Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Ardından saat 00.37'de 3,0, saat 00.41'de de 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        Depremlerin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklarda beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar ise araçlarında bekliyor.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

        Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu anımsatan Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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