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        ÇORUM GECE YARISI 4.2'LİK DEPREMLE SALLANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:42
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        ÇORUM GECE YARISI 4.2'LİK DEPREMLE SALLANDI
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        ÇORUM'unMecitözü ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar panik ve korku ile evlerinden çıkarken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00.34´te merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesinde  4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Mecitözü ilçesinin yanı sıra il genelinde hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. Yapılan saha çalışmalarında ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan açıklamada, "10.01.2024 günü saat 00.34 sıralarında ilimiz Mecitözü Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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